Минпромторг отказал машинам Renault в льготном автокредитовании

Минпромторг России посчитал, что включение автомобилей Renault в программу льготного автокредитования нецелесообразно. Решение ведомства продиктовано тем, что французская компания самостоятельно приняла решение покинуть российский рынок, сообщило 30 ноября агентство «Прайм».

«Основными задачами программ стимулирования спроса является поддержка российских автопроизводителей и повышение конкурентоспособности по сравнению с импортируемой или низколокализованной техникой», — напомнили в министерстве.

Учитывая добровольный уход компании Renault с российского рынка, дальнейшая поддержка реализации автомобилей этой марки в РФ не является целесообразным решением, разъяснили свою позицию в ведомстве.

24 ноября «РИА Новости» сообщило, что российские дилеры обратились в Минпромторг с просьбой включить произведенные в России автомобили Renault в программу льготного автокредитования. Всего в дилерских центрах страны осталось порядка пяти тысяч автомобилей бренда. Все они были куплены в мае 2022 года по высокой цене.

24 ноября Научно-автомоторный институт (НАМИ) приобрел все российские активы японского автоконцерна Nissan, который входит в альянс Renault-Nissan. В результате сделки 100% активов Nissan в России перешли в собственность РФ в лице подведомственного Минпромторгу РФ ФГУП НАМИ. Приобретены производственные мощности Nissan в Санкт-Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве. Отмечается, что данная сделка официально завершена.