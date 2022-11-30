Сход лавин прогнозируют в ближайшие дни на Камчатке

Предупреждение о лавинной опасности объявили в Камчатском крае. Неблагоприятные условия ожидаются с 1 по 3 декабря.

По данным Камчатского регионального противолавинного центра, самопроизвольный сход снежных масс вероятен на горных территориях Елизовского, Быстринского, Соболевского, Усть-Большерецкого, Усть-Камчатского и Мильковского районов, а также на Вилючинском, Козельском, Авачинском и Корякском вулканах. Об этом сообщает ИА KamchatkaMedia.

Кроме того, лавинная опасность будет действовать в районе Ключевской группы вулканов, а также на территории Кроноцкого заповедника.

Ранее в этот день на нескольких участках дорог Камчатки ввели временное ограничение движения из-за непогоды. В связи с действием циклона скорость ветра выросла до 28 м/с, отмечаются сильные осадки и гололед.