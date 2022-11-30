Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Пожар на территории ТЭЦ в Перми ликвидирован на площади 100 кв. м
Пресс-релизы
Ведущие представители издательского дела расскажут о столичном книжном бизнесе на non/fictio№24
Мир
«Укрэнерго» сообщило о дефиците мощности электроэнергии на уровне 27%
Экономика
Силуанов заявил о росте зарплат бюджетников в 2023 году более чем на 8%
Интернет
Хакеры Killnet заявили о взломе сайта МИД Латвии
Авто
Научно-производственный центр «Пружина» стал поставщиком АвтоВАЗа
Мир
Три КПП на границе Молдавии и Украины не работают из-за перебоев в электроснабжении
Мир
Оппозиция в Кишиневе вышла на митинг против роста цен на электричество
Экономика
Посещаемость ТЦ в России снизилась на 15-30%
Общество
Путин указал на взаимосвязь развития РФ и качества жизни в регионах
Мир
В МИД Венгрии выступили против превращения НАТО в антикитайский блок
Авто
Opel представила модель Astra на электротяге
Сюжет:

В МИД Литвы выразили уверенность в согласовании потолка цен на нефть из РФ

Глава МИД Литвы Ландсбергис: соглашение о потолке цен на российскую нефть будет достигнуто
0
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европейский союз (ЕС) сможет согласовать потолок цен на нефть из РФ. Такое мнение высказал в среду, 30 ноября, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью агентству Bloomberg.

Прыжки до потолка: почему так трудно ограничить цены на нефть России
Достичь соглашения о предельных значениях оказалось непросто

«Я думаю, вскоре будет достигнуто соглашение о потолке цен на российскую нефть», — сказал Ландсбергис.

Он отметил, что в настоящее время страны ЕС ведут конструктивную дискуссию по этому вопросу, но не уточнил конкретную цену.

Министр также исключил вариант, при котором страны Евросоюза вовсе не смогут договориться об ограничении цены.

В начале сентября страны G7 договорились ввести потолок цен на нефть из России. С тех пор в ЕС несколько раз обсуждался уровень ограничения стоимости российского энергоресурса.

Так, 28 ноября агентство Reuters написало, что страны Евросоюза в очередной раз не смогли договориться о предельной цене на российскую нефть из-за позиции Польши.

Тогда же сообщалось, что Греция выразила недовольство по поводу предложенного Европейской комиссией (ЕК) потолка цен на газ. Официальный представитель правительства страны Яннис Иконому отмечал, что Грецию не устраивает предложение о потолке цен на природный газ в размере €275 за 1 МВт•ч. По словам Иконому, Греция вместе с другими европейскими странами будет добиваться подготовки новой инициативы.

На следующий день, 29 ноября, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не приемлет введения потолка цен на энергоресурс из РФ, каким бы он ни был. Он также подчеркнул, что введение такого ограничения создаст множество рисков на рынке, в том числе дефицит предложения.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022