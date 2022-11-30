В МИД Литвы выразили уверенность в согласовании потолка цен на нефть из РФ

Европейский союз (ЕС) сможет согласовать потолок цен на нефть из РФ. Такое мнение высказал в среду, 30 ноября, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью агентству Bloomberg.

«Я думаю, вскоре будет достигнуто соглашение о потолке цен на российскую нефть», — сказал Ландсбергис.

Он отметил, что в настоящее время страны ЕС ведут конструктивную дискуссию по этому вопросу, но не уточнил конкретную цену.

Министр также исключил вариант, при котором страны Евросоюза вовсе не смогут договориться об ограничении цены.

В начале сентября страны G7 договорились ввести потолок цен на нефть из России. С тех пор в ЕС несколько раз обсуждался уровень ограничения стоимости российского энергоресурса.

Так, 28 ноября агентство Reuters написало, что страны Евросоюза в очередной раз не смогли договориться о предельной цене на российскую нефть из-за позиции Польши.

Тогда же сообщалось, что Греция выразила недовольство по поводу предложенного Европейской комиссией (ЕК) потолка цен на газ. Официальный представитель правительства страны Яннис Иконому отмечал, что Грецию не устраивает предложение о потолке цен на природный газ в размере €275 за 1 МВт•ч. По словам Иконому, Греция вместе с другими европейскими странами будет добиваться подготовки новой инициативы.

На следующий день, 29 ноября, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не приемлет введения потолка цен на энергоресурс из РФ, каким бы он ни был. Он также подчеркнул, что введение такого ограничения создаст множество рисков на рынке, в том числе дефицит предложения.

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