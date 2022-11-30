Светофор рухнул на дорогу при порыве ветра в Ставрополе
В Ставрополе во время сильного ветра светофор рухнул на дорогу. Инцидент произошел у нового сквера во вторник, 29 ноября. Светофор упал на дорогу, где находится пешеходный переход.
Обошлось без пострадавших. Регулировщик продолжал работать даже на асфальте, несмотря на падение, пишет NewsTracker со ссылкой на очевидцев.
В УГИБДД по Ставропольскому краю водителей предупредили, что 30 ноября ветер на большей части региона усилится. На дорогах может быть опасно.
За последние сутки в крае произошло шесть ДТП. Два человека погибли, шестеро пострадали.