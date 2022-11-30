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В Перми в цехе на территории ТЭЦ произошел пожар

МЧС: пожар на ТЭЦ-9 в Перми произошел из-за ремонтных работ на кровле одного из цехов
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В Перми на территории ТЭЦ-9 в среду, 30 ноября, произошел пожар.

Возгорание началось в 10:58 мск. Загорелась кровля котлотурбинного цеха. Пожару был присвоен третий уровень сложности, позже его снизили до второго.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, к ликвидации пожара были привлечены 109 человек и 26 единиц техники. В ведомстве добавили, что вероятной причиной возгорания стали ремонтные работы на крыше цеха.

По данным «Известий», в результате пожара пострадали три человека.

28 ноября в министерстве энергетики Сахалинской области сообщили, что из-за аварии на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 юг и частично центр Сахалина остались без электричества. Также об отключении в течение часа сообщали жители Южно-Сахалинска, а после к ним присоединились и в Корсакове, Холмске, Поронайске, Томари и Александровске-Сахалинском.

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