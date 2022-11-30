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Ведущие представители издательского дела расскажут о столичном книжном бизнесе на non/fictio№24
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Ведущие представители издательского дела расскажут о столичном книжном бизнесе на non/fictio№24

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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С 1 по 5 декабря на Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fictio№24 в Гостином дворе Агентство креативных индустрий при Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы примет участие в деловой программе. На ней представители городской власти, общественных и коммерческих организаций, крупных и независимых издательств обсудят различные форматы и векторы развития книжного бизнеса, поговорят о цифровизации производства и об использовании технологий мультимедиа, гибридных моделях офлайн- и онлайн-издательств, новых подходах и инструментах продвижения, а также о других актуальных темах, связанных с развитием издательского бизнеса в столице.

На сессии «Нейросети в издательском деле. Мы первые» онлайн-писатель, медиахудожник, практик и теоретик современного искусства Павел Пепперштейн вместе с представителем SberDevices расскажет об уникальном опыте сочинения нейросетью от Сбера текстов для его сборника рассказов «Пытаясь проснуться».

В рамках дискуссии «Книжный магазин как часть современного креативного пространства» заместитель руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Людмила Цой, контент и SMM-менеджер Елена Аллабердина, представитель книжного магазина MONITOR BOX Борис Одинцов, представитель книжного магазина «Primus versus» и Культурного центра «Покровские ворота» Жан-Франсуа Тири и директор по развитию издательства комиксов BUBBLE Слепцов Дмитрий поговорят о роли книжных магазинов как ключевых аттракторов креативных кластеров, об их влиянии на пространство, идею и атмосферу места, а также на аудиторный эффект.

Руководитель интегрированных издательских сервисов группы компаний «ЛитРес» Евгений Селиванов, директор издательства «РОСМЭН» Борис Кузнецов и директор «Альпина Digital» Александр Лиманский расскажут о том, какие изменения произошли на книжном рынке в связи с развитием интернета и ИТ-технологий, как работать с аудиторией в цифровом пространстве, какое будущее ждет издательства в связи с распространением электронных книг, архивов, онлайн-библиотек и мероприятий. Модератором встречи станет генеральный директор ИД «Университетская КНИГА», член правления, руководитель Комитета по электронным ресурсам и цифровой трансформации книжного рынка Российского книжного союза Елена Бейлина.

Круглый стол «Путь книги к экранизации» будет посвящен тому, как литературные произведения ложатся в основу захватывающих киносюжетов, какими способами столичные авторы могут привлечь внимание продюсеров и что нужно знать писателям, мечтающим стать сценаристами. В роли экспертов выступят генеральный продюсер, сооснователь кинокомпании «РУССКОЕ» Ирина Смирнова, сценарист и креативный продюсер платформы START Мария Меленевская, генеральный директор Агентства талантов StarDust Татьяна Беличенко, сценарист Сергей Калужанов и директор по маркетингу издательского сервиса Ridero Екатерина Шляхова. Модерировать встречу будет продюсер писателей и сооснователь агентства экранизаций «Снимайте это немедленно!» Русина Шихатова.

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