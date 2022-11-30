Житель Хабаровска перечислил мошенникам 950 тыс. рублей

Полиция проводит проверку по факту дистанционного мошенничества в отношении местного жителя. Мужчина лишился 950 тыс. рублей.

По словам потерпевшего, ему поступил звонок от женщины, которая представилась сотрудницей банка. Собеседница заявила, что кто-то якобы пытается оформить кредит через личный кабинет хабаровчанина. Для предотвращения несанкционированных действий мужчине предложили оформить собственный кредит и перевести средства на «безопасный» счет. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

Полиция возбудила уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Жителям региона напоминают о том, чтобы они не выполняли никакие операции со счетом после звонков неизвестных лиц.

В Санкт-Петербурге мошенники похитили у 77-летней женщины 2 млн рублей. Злоумышленники по телефону убедили пенсионерку, что ее дочь попала в ДТП. Крупная сумма якобы требовалась для «решения вопросов».