СК начал проверку из-за кишечной инфекции в детсаду в Хабаровске

Следственный комитет заинтересовался информацией о вспышке кишечной инфекции в детском саду в Хабаровске. Деятельность образовательного учреждения приостановлена до 2 декабря.

По данным местных СМИ, в медицинские учреждения с признаками инфекции обратились 15 воспитанников и сотрудников детского сада. Дети проходят амбулаторное лечение, угрозы для их жизни нет. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

Следственный комитет инициировал проведение проверки по признакам преступлений, предусмотренных ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил») и ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Днем ранее сообщалось о вспышке в школе ротавирусной и энтеровирусной инфекций в Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ). Всего заболели 82 человека. Школа переведена на дистанционный режим.