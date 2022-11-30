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Вейк-парк построят на Святом озере под Нижним Новгородом

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В Дзержинске Нижегородской области в 2023 году начнется строительство вейк-парка. Его расположат на Святом озере. Проект реализуют по просьбам местных жителей.

Парк для экстремальных видов спорта закрепят за спортивной школой олимпийского резерва «Город спорта». Учреждение будет самостоятельно проводить тренировки на воде.

Строить спортивную площадку начнут летом. Сейчас продолжаются подготовительная работа и процесс получения разрешительных документов.

Глава Дзержинска Иван Носков рассказал, что специалисты провели исследования на озере, чтобы выяснить, как появление нового развлечения повлияет на биоресурсы озера. Они изучили водные растение и животных, которые обитают в озере, составили рыбохозяйственную характеристику. Редких и находящихся под угрозой исчезновения особо ценных видов рыб в озере не обнаружили.

Установлено, что комплекс для занятий экстремальным спортом ущерба окружающей среде не нанесет. Во время его создания берег и водоем очистят от мусора, пишет ИА «НьюсНН».

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