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Более 300 тыс. резервистов прошли обучение за два месяца

Шойгу: более 300 тыс. резервистов, призванных по частичной мобилизации, прошли обучение за два месяца
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Фото: РИА Новости/Александр Мельников
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Министр обороны России Сергей Шойгу 30 ноября заявил, что более 300 тыс. резервистов, призванных по частичной мобилизации, прошли обучение за два месяца.

«В учебных центрах подготовлено около восьми тысяч экипажей боевых машин и танков, расчетов артиллерийских систем, средств противовоздушной обороны, комплексов беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы, аппаратных связи», — заявил Шойгу на коллегии Минобороны России.

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Он отметил, что воинские формирования обучают около трех тысяч инструкторов, задействовано более 100 полигонов в России и Белоруссии.

Минобороны 28 октября доложило президенту России Владимиру Путину о завершении призыва по частичной мобилизации, объявленной 21 сентября. По словам Шойгу, в вооруженные силы набрали планируемые 300 тыс. человек.

В октябре премьер-министр России Михаил Мишустин призвал к полномасштабному производству экипировки и обмундирования для обеспечения всех мобилизованных.

Путин, в свою очередь, назвал поддержку участников специальной военной операции святой обязанностью властей.

Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса 24 февраля. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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