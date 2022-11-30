Советник Пушилина Гагин заявил, что украинские войска совершенно не берегут живую силу

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не берегут свою живую силу. Об этом 30 ноября заявил «РИА Новости» советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

«Они концентрируют большое количество живой силы на каждом участке фронта, и системы при этом нет. У меня такое впечатление, что они заваливают телами наши позиции», — сказал он.

По его словам, вся линия фронта практически везде пристреляна. Из-за этого при появлении техники или живой силы она уничтожается прицельным огнем артиллерии.

«Они просто утилизируют наиболее деятельную часть мужского населения: самых здоровых, самых сильных, самых смелых», — отметил Гагин.

Ранее, 30 ноября, офицер второго армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что украинские военные на протяжении двух месяцев ежедневно предпринимают попытки прорвать оборону в районе Сватова и Кременной.

28 ноября газета The New Tork Times рассказала, что ВСУ понесли серьезные потери в боестолкновениях под Артемовском в ДНР.

До этого, 23 ноября, помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев рассказал, что на артемовском направлении наблюдается крайне высокая интенсивность боевых действий. По его словам, ВСУ несут колоссальные потери.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне участившихся обстрелов в регионе со стороны украинских войск.

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