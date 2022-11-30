Движение транспорта ограничили на дорогах Камчатки из-за циклона

На нескольких участках дорог ввели временное ограничение движения в Камчатском крае. Ситуация в регионе осложнилась из-за влияния циклона.

В районах Камчатки отмечаются сильные осадки, ветер до 28 м/с и гололед. Проезд временно остановлен для всех видов транспорта на автозимнике Анавгай — Палана между селом Тигиль и поселком Палана. Также нет проезда на участке дороги Мильково — Ключи — Усть-Камчатск между Ключами и Усть-Камчатском. Об этом пишет ИА KamchatkaMedia.

Сотрудники МЧС рекомендуют водителям воздержаться от поездок по указанным маршрутам. На текущий момент скопления транспорта на трассах нет.

В регионе действует режим повышенной готовности. На магистральных проездах в населенных пунктах работает снегоуборочная техника.