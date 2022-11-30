Штормовое предупреждение об усилении ветра вышло в Ростовской области

Ростовское УМЧС предупреждает об усилении ветра. Штормовое предупреждение действует до конца дня 30 ноября. Будет дуть сильный ветер до 19 м/с, а на юге его скорость увеличится до 22 м/с.

Неблагоприятные погодные условия будут наблюдаться до вечера 2 ноября, сообщает RostovGazeta со ссылкой на синоптиков. Жителям советуют проявить осторожность и долго не быть на улице в период непогоды. Также рекомендуется не парковать автомобили под деревьями, постараться не проходить рядом с рекламными щитами и конструкциями.

30 ноября штормовое предупреждение объявили на ближайшие два дня на территории Крыма. Скорость ветра будет достигать 22 м/с. Минтранс сообщает, что с 29 по 30 ноября не осуществляются перевозки по Керченской паромной переправе. Высота волн составляет порядка 120 см.