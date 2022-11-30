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Стала известна зарплата Роналду после возможного перехода в «Аль-Наср»

Marca: Роналду заключит контракт с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Наср» с зарплатой свыше €200 млн в год
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
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Футболист Криштиану Роналду в скором времени заключит контракт с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Наср». Об этом узнала 30 ноября испанская газета Marca.

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По данным издания, соглашение между клубом и спортсменом будет заключено на два с половиной года. Также названа будущая зарплата Роналду — свыше €200 млн в год. Согласно соглашению, она будет включать в себя и рекламные контракты.

О том, что футболист после ухода из «Манчестер Юнайтед» может продолжить свою карьеру в клубе «Аль-Наср», СМИ писали 23 ноября.

«Манчестер Юнайтед» расторг контракт с нападающим Роналду 22 ноября. Отмечалось, что данное решение было принято по взаимному согласию.

До этого, 13 ноября, Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану заявил, что «Манчестер Юнайтед» пытался вынудить его покинуть клуб на фоне неудач команды на международной арене и в национальном чемпионате. Футболист также сообщил, что не уважает главного тренера ФК Эрика тен Хаага, потому что тот не проявляет уважения к нему.

Известно, что этим летом Роналду поступило предложение от неназванного клуба из Саудовской Аравии с зарплатой в €240 млн в год, но тогда он от него отказался.

Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед» из итальянского «Ювентуса» летом 2021 года. С 2003 по 2009 год он уже выступал за этот английский клуб.

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