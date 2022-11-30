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Три КПП на границе Молдавии и Украины не работают из-за перебоев в электроснабжении
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Три КПП на границе Молдавии и Украины не работают из-за перебоев в электроснабжении

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Фото: Global Look Press/PHOTOTHEK/Thomas Imo
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Три контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе Молдавии с Украиной приостановили свою работу в связи со сбоями в электроснабжении и других технических проблем. Об этом сообщила 30 ноября пограничная полиция Молдавии.

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«КПП Чадыр-Лунга – Новые Трояны, КПП Чадыр-Лунга – Малоярославец и КПП Чишмикиой – Долинское прервали свою работу из-за технического сбоя в результате отключения электричества на территории Украины», — отметили в ведомстве.

Пограничная полиция призвала путешественников внимательно отнестись к ситуации и сделать выбор в пользу ближайших к закрытым пунктов пересечения границы. Известно, что за сутки в Молдавию въехали 5624 гражданина Украины.

Днем ранее погранполиция страны сообщила о девяти не работающих из-за перебоев электричества КПП, однако уже к вечеру все пограничные переходы вновь заработали в обычном режиме. Как предупредил вице-премьер Андрей Спыну, 30 ноября в республике будут возможны массовые отключения электроэнергии в связи с отключением автоматики линий электропередачи на территории Украины.

25 ноября государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) сообщила, что временно ограничена работа в трех пунктах пропуска на границе Украины с Польшей, Венгрией и Молдавией. Уточнялось, что на КПП «Вилок» на границе с Венгрией, «Малоярославец», «Новые Трояны» и «Виноградовка» на границе с Молдавией пропускают только пешеходов.

Ранее, 15 ноября, пограничная полиция Молдавии предупредила о возможной приостановке работы КПП Крива – Мамалыга на молдавско-украинском участке границы. Причиной названы соображения безопасности, так как украинская сторона сообщила о риске воздушной тревоги.

29 ноября глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил, что в результате массированных ракетных ударов России на Украине повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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