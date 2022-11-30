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Скалодром за 28,5 млн рублей появится на стадионе в Волгограде

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В Волгограде на «Волгоград Арене» установят скалодром. Дирекция по эксплуатации стадиона объявила аукцион на поставку и установку комплекса. На эти цели выделят 28,5 млн рублей. Большая часть средств, 26 млн рублей, поступит из регионального бюджета. Остальная сумма — внебюджетные средства.

Поставщик должен привезти скалодром в течение 30 дней с момента подписания договора, а установить — в течение 30 дней с даты, указанной в заявке стадиона.

ИА «НовостиВолгограда.Ру» отмечает, что на скалодроме одновременно смогут тренироваться до 40 спортсменов, а во время соревнований — до 150 человек. Конструкцию установят на закрытой и охраняемой территории стадиона.

Власти говорили о создании скалодрома на территории «Волгоград Арена» еще в 2019 году, во время представления бизнес-плана по использованию стадиона после ЧМ-2018 в рамках исполнения перечня президентских поручений и Концепции наследия чемпионата мира по футболу FIFA.

Планировалось также сделать на стадионе клуб единоборств, скейт-парк, серфинг-центр, школу детских танцев, музей спорта, гостиницы, рестораны и выставочные центры. Дирекция стадиона объявляла аукцион на строительство еще двух футбольных полей, однако он не состоялся.

Ранее сообщалось, что в Волгограде на территории Центрального парка культуры и отдыха построят большой каток площадью 2 тыс. кв. м. Он будет работать даже при плюсовой температуре.

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