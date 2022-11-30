В МИД Венгрии выступили против превращения НАТО в антикитайский блок

Венгрия выступает против становления Североатлантического альянса антикитайским блоком. Об этом заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто в среду, 30 ноября, на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) перед открытием второго дня совещания руководителей внешнеполитических ведомств стран НАТО в Бухаресте.

«Мы не хотим, чтобы НАТО стало антикитайским блоком. Нам не нужна еще одна опасность холодной войны, проблем и так хватает», — написал Сийярто.

По его словам, пример Венгрии доказывает, что сотрудничество с КНР на основе взаимного уважения и взаимной выгоды действительно возможно.

Двумя днями ранее обозреватель издания Politico Лили Байер отметила, что между странами НАТО назревает раскол в вопросе выстраивания отношений с Китаем. Она указала, что одновременное желание сдержать Пекин и сохранить с ним экономические связи сильно мешает альянсу. Более того, ряд стран, таких как Венгрия, настроены на сотрудничество с КНР, а ряд государств даже среди сторонников жесткого подхода не желает противостояния с Китаем, отмечала Байер.

В середине ноября председатель КНР Си Цзиньпин заявлял, что блоковое противостояние способно лишь помешать мировому прогрессу. По его словам, необходимо содействовать более стойкому глобальному развитию.

Ранее, в августе, генконсул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан предупредила о последствиях конфронтации с Россией и КНР. По ее словам, когда сверхдержавы противостоят друг другу, а не сотрудничают, проигрывают все стороны.

До этого, в июле, посол Китая в США Цинь Ган также отметил, что в возможном противостоянии Вашингтона и Пекина не будет победителей. По его мнению, во избежание кризиса необходимо, чтобы США придерживались изначальной позиции о недопустимости холодной войны.

В НАТО, в свою очередь, считают поведение Китая системным вызовом для своей безопасности. В частности, об этом было заявлено на саммите альянса 14 июня в Брюсселе. Отмечалось, что КНР быстро расширяет свой ядерный арсенал и не следует принципам прозрачности в реализации военной модернизации, сотрудничает с Россией в военной сфере.