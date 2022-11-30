Число пострадавших при пожаре на ТЭЦ в Перми увеличилось до трех
Число пострадавших при пожаре на ТЭЦ-9 в Перми увеличилось до трех. Об этом 30 ноября сообщил источник «Известий».
Отмечается, что среди пострадавших нет детей.
Ранее сообщалось о двух пострадавших. Как отмечалось, загорелась кровля котлотурбинного цеха во время ремонтно-сварочных работ.
Приблизительная площадь возгорания составляла 100 кв. м. К ликвидации ЧП привлечено более 100 человек и свыше 20 единиц техники.
На текущий момент пожар локализован, открытое горение ликвидировано. Причины ЧП в настоящее время устанавливаются.
Ранее в этот день в Брянской области загорелся резервуар с нефтепродуктами на площади 1,8 тыс. кв. м. Спустя несколько часов пожар был ликвидирован. Пострадавших не было.