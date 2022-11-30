Заморозки до -28 градусов прогнозируют в Приморье

Синоптики прогнозируют похолодание до –28 градусов к концу недели в Приморском крае. В ряде районов выпадут осадки.

По данным Примгидромета, 2 декабря в регионе наметится тенденция к повышению температурного фона. Днем столбики термометров покажут –5…–11 градусов, лишь на севере Приморья ожидается до –17 градусов. Об этом пишет ИА PrimaMedia. В ночь на 3 декабря к северо-западу региона приблизится неглубокий циклон, в то время как восток и северо-восток останутся во власти антициклона. Ночью температура опустится до –23 градусов, на северо-востоке — до –28 градусов.

По данным Vostokmedia, днем 3 декабря может выпасть небольшой мокрый снег. Температура воздуха повысится до –3…–9 градусов, во Владивостоке — до 0 градусов. 4 декабря температура вновь упадет до –10 градусов.

Ранее синоптики спрогнозировали очередную волну холода для Тюменской области. Температура в начале декабря будет ниже климатической нормы на 10 и более градусов.