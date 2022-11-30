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В Англии в продаже остался последний вездеход Lada Niva

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Фото: vk.com/ladanivadoc
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В Великобритании выставлен на продажу последний новый российский вездеход Lada Niva. Стоимость машины в исполнении «Бронто престиж» составляет £22 342 (примерно 1 млн 640 тыс. рублей), сообщила 29 ноября сообщество Lada Niva Documentary в социальной сети «ВКонтакте».

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Новый российский автомобиль, выставленный на продажу, был завезен в английский Блэкхит в июне 2022 года. Партия состояла из трех внедорожников. Все они были произведены на АвтоВАЗе в начале февраля 2022 года.

Комплектация машины включает кондиционер, лифт подвески на 50 мм, внедорожные шины, фирменные расширители арок колес и другие особенности, свойственные комплектации «Бронто».

Импортер российских внедорожников в Великобритании отметил, что машина будет обеспечена двухлетней дилерской гарантией. Он же сообщил, что во избежание излишних налогообложений автомобиль возможно зарегистрировать как двухместное коммерческое транспортное средство, для чего придется снять задние сиденья Niva. Дальнейшие неофициальные поставки вездеходов Lada в Великобританию под вопросом.

21 ноября стало известно, что АвтоВАЗ продолжил работать над дооснащением некомплектных автомобилей Niva. На ранее выпущенные автомобили установили недостающие топливные рампы, а также ремни безопасности. Сообщество Avtograd News отметило, что дооснащение проведут еще на 500 внедорожниках, так как ситуация с комплектующими постепенно улучшается и некомплектных автомобилей на заводе становится меньше.

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