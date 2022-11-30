Видео. Совфед одобрил закон о федеральном бюджете РФ на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

Видео. Совфед одобрил закон о федеральном бюджете РФ на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

2022-11-30 11:52:47

2022-11-30 11:52:47

2022-11-30 11:52:47

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