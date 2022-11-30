Реклама
Прямой эфир
Мир
Еврокомиссия повысила свою оценку ущерба Украины до €600 млрд
Общество
Путин заявил о выполнении планов по строительству жилья вопреки текущим вызовам
Мир
Бывший председатель КНР Цзян Цзэминь умер в возрасте 96 лет
Общество
Пугачева запустила ликвидацию в России своей компании ООО «АБП»
Мир
МИД назвал безосновательными данные о планах РФ производить БПЛА Ирана
Мир
Канье Уэст и Ким Кардашьян достигли соглашения о разводе
Мир
В США создадут рабочую группу для восстановления энергосистемы Украины
Происшествия
Пожар на резервуарах с дизтопливом в Брянской области ликвидирован
Авто
Цены на Lada в Казахстане оказались ниже российских
Мир
В Киеве и Одесской области экстренно отключили свет
Мир
В Сети появился второй трейлер мультфильма «Супербратья Марио»
Политика
Совфед одобрил отставку Кудрина с поста главы Счетной палаты

Количество ДТП выросло в 2022 году в Тюмени

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Количество аварий увеличилось на дорогах Тюмени в 2022 году. При этом в ГИБДД отметили сокращение числа погибших в ДТП.

По данным ведомства, всего зарегистрировано 1391 ДТП. Смертельные травмы получили 37 человек, еще больше 1,8 тыс. человек пострадали. Об этом сообщает портал «Наш город». За аналогичный промежуток 2021 года зарегистрировано 1319 ДТП с 47 погибшими.

В основном причиной аварий становятся несоблюдение очередности проезда, несоответствие скорости движения конкретным дорожным условиям, а также неправильный выбор дистанции. В связи с превышением скорости произошло 396 аварий, в результате которых 16 человек погибли. По причине нарушений при проезде пешеходных переходов погиб один человек, еще 131 человек пострадал.

В Тюмени зарегистрировали 237 ДТП с участием детей. По вине детей произошла 41 авария. В ГИБДД отмечают, что большая аварийность отмечается в весенне-летний период, когда несовершеннолетние ездят на велосипедах и самокатах. Зачастую дети выезжают на проезжую часть, не убедившись в безопасности.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022