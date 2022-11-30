Количество ДТП выросло в 2022 году в Тюмени

Количество аварий увеличилось на дорогах Тюмени в 2022 году. При этом в ГИБДД отметили сокращение числа погибших в ДТП.

По данным ведомства, всего зарегистрировано 1391 ДТП. Смертельные травмы получили 37 человек, еще больше 1,8 тыс. человек пострадали. Об этом сообщает портал «Наш город». За аналогичный промежуток 2021 года зарегистрировано 1319 ДТП с 47 погибшими.

В основном причиной аварий становятся несоблюдение очередности проезда, несоответствие скорости движения конкретным дорожным условиям, а также неправильный выбор дистанции. В связи с превышением скорости произошло 396 аварий, в результате которых 16 человек погибли. По причине нарушений при проезде пешеходных переходов погиб один человек, еще 131 человек пострадал.

В Тюмени зарегистрировали 237 ДТП с участием детей. По вине детей произошла 41 авария. В ГИБДД отмечают, что большая аварийность отмечается в весенне-летний период, когда несовершеннолетние ездят на велосипедах и самокатах. Зачастую дети выезжают на проезжую часть, не убедившись в безопасности.