Путин заявил об ожидаемом рекорде по строительству жилья РФ в 2022 году

В России ожидается новый рекорд по жилищному строительству в 2022 году, заявил 30 ноября президент РФ Владимир Путин.

«Ожидаем, что в текущем году будет установлен новый рекорд по жилищному строительству. Уже сейчас введено более 87 млн кв. м. Три миллиона российских семей улучшили свои жилищные условия», — сказал глава государства на церемонии открытия социальных объектов.

Путин также отметил, что планы по строительству и вводу в эксплуатацию жилья и ключевых объектов в стране выполняются, несмотря на все текущие сложности и вызовы.

Еще 28 ноября замглавы Минстроя Никита Стасишин рассказал «Известиям», что за январь–октябрь текущего года в России ввели в строй рекордный объем нового жилья, и сейчас на рынке установился баланс спроса и предложения.

2 ноября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что ввод жилья в России по итогам 2022 года может достичь 93–95 млн кв. м.

16 июня глава Минстроя Ирек Файзуллин отметил, что по итогам первых пяти месяцев текущего года в России ввели в эксплуатацию 44,5 млн кв. м жилья, что на 54,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.