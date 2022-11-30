Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Тульской области

Автобус, перевозивший работников магазинов сети «Магнит» по маршруту Тула – Узловая – Новомосковск, столкнулся с автопоездом, который был припаркован на обочине трассы. Как отметили 30 ноября в пресс-службе прокуратуры региона, в результате ДТП, по предварительным данным, пострадали семь человек.

«Тяжелых травм нет. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, им оказывается необходимая помощь», — сказали в пресс-службе.

Авария с участием автобуса произошла в городе Узловая. Предварительно известно, что ДТП произошло из-за того, что водитель автобуса уснул за рулем.

Также установлено, что собственник автобуса допустил выезд транспортного средства на маршрут с нарушениями. Ход дальнейшей проверки контролирует Узловский межрайонный прокурор Дмитрий Джерики.

29 ноября УГИБДД УМВД России по Сахалинской области сообщило, что из-за осадков в виде дождя со снегом 27 машин получили повреждения в авариях на Сахалине. Всего в дежурную часть Госавтоинспекции поступило 12 сообщений о ДТП. Рост числа аварий превысил 30%.