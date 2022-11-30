Бывший председатель КНР Цзян Цзэминь умер в возрасте 96 лет

Бывший председатель КНР, экс-генеральный секретарь Центрального Комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая и председатель Центрального военного совета Цзян Цзэминь умер в возрасте 96 лет в Шанхае. Об этом сообщило агенство Синьхуа в среду, 30 ноября.

ЦК КПК, Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей КНР, Государственный совет КНР, Национальный комитет Народного политического консультативного совещания Китая и Центральный военный совет КНР в своем послании выразили соболезнования всей партии, армии и населению страны.

«Товарищ Цзян Цзэминь был выдающимся руководителем с высоким авторитетом, великим марксистом, великим пролетарским революционером, государственным деятелем, военным стратегом, дипломатом и проверенным коммунистическим борцом», — цитирует агенство текст послания.

Цзян Цзэминь занимал пост генсека ЦК КПК с 1989-го по 2002 год и был председателем КНР с 1993-го по 2003 год.

16 июля 2001 года президент РФ Владимир Путин и Цзян Цзэминь подписали российско-китайский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, ставший важной вехой в развитии российско-китайских отношений.