Ненадлежащее содержание дорог выявили в районах Якутии

Прокуратура выявила факт ненадлежащего состояния дорог в Мирнинском районе Якутии. В отношении должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях.

По данным правоохранительных органов, меры по надлежащему содержанию дорог не были приняты на территориях поселка Светлый, Чуонинского и Ботуообинского наслега. Об этом сообщает ИА SakhaNews. В частности, на дорогах отсутствовали дорожные знаки. Часть знаков была установлена вне поля видимости водителей. На некоторых дорогах отсутствовала разметка.

В связи с несоблюдением требований по обеспечению безопасности дорожного движения возбуждены административные дела. В муниципалитетах организованы работы по устранению нарушений.