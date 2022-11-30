Новогодние мероприятия могут пройти с ограничениями из-за ОРВИ в Приамурье

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) выросла за последнюю неделю ноября на 12% в Амурской области. Глава региона Василий Орлов призвал глав муниципалитетов опираться на рекомендации Роспотребнадзора при планировании новогодних мероприятий.

К медикам за неделю обратились почти 4,3 тыс. человек. Эпидемический порог превышен в Благовещенске, Прогрессе, Тынде, Тындинском, Белогорском и Шимановском районах. Об этом сообщает Амурская служба новостей. Лабораторно подтвержден первый случай гриппа А (H1N1).

Орлов подчеркнул, что в отдельных ситуациях праздники придется проводить в ограниченном режиме, исключая массовые контакты граждан.

В Амурской области уже завершилась прививочная кампания против гриппа. Вакцину поставили 45% взрослых и 49% детей.