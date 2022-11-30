Пушилин сообщил о ежедневном улучшении позиций российских войск в Марьинке

В Марьинке Донецкой Народной Республики (ДНР) российские войска ежедневно улучшают позиции, продвигаясь внутрь города. Об этом сообщил в среду, 30 ноября, врио главы республики Денис Пушилин в эфире «Первого канала».

«Ежедневно мы сейчас фиксируем улучшение позиций наших подразделений и продвижение непосредственно внутри самой Марьинки», — сказал он.

Двумя днями ранее Пушилин сообщал о боях в центре Марьинки. Он отмечал, что российским подразделениям удается перевозить гражданское население из города в безопасное место.

23 ноября военкор «Известий» Денис Кулага показал боевую работу разведроты Южного военного округа РФ, которая на тот момент продвинулась к центру Марьинки. Отмечалось, что штурм идет планомерно: российским бойцам удается запутывать врага и вынуждать его делать ошибки.

До этого, 9 ноября, командующий объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции (СВО) Сергей Суровикин заявил, что Вооруженные силы РФ развивают наступление по освобождению Марьинки и Первомайского.