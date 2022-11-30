МИД назвал безосновательными данные о планах РФ производить БПЛА Ирана

Информация о планах Москвы и Тегерана открыть в России производство боевых иранских беспилотников не обоснована и направлена на отвлечение внимания от восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП). Об этом 30 ноября заявил директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.

«Теперь, чтобы сохранить лицо, авторы предыдущих вбросов переключились на сюжет о том, что Россия будто бы собирается производить иранские беспилотники на своей территории. Опять же всё это ни на чем не основанные предположения, погоня за жареными фактами с целью отвлечь мировое внимание от главного — скорейшего перезапуска СВПД», — приводит его слова «РИА Новости».

По словам Ермакова, также не было никаких подтверждений «спекуляциям на тему якобы имевших место поставок иранских БПЛА в Россию». Он добавил, что РФ и Иран ведут прозрачное сотрудничество в ядерной энергетике.

О том, что Россия якобы заключила соглашение с Ираном о производстве беспилотных летательных аппаратов на своей территории, газета The Washington Post написала ранее, 19 ноября. По данным издания, детали сделки были согласованы на встрече в Тегеране в начале ноября. После этого, 21 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также не подтвердил эту информацию.

17 ноября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что обвинения, выдвинутые странами Запада, в поставках иранских беспилотников России носят безосновательный характер. Подобными заявлениями западные государства пытаются оправдать собственные незаконные поставки оружия киевскому режиму, добавил он.

До этого, 16 октября, The Washington Post сообщала, что Иран якобы поставит в Россию партию оружия, в которую войдут иранские баллистические ракеты класса «земля — земля» и партии беспилотников.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян отметил в свою очередь, что Тегеран поставлял беспилотники в Россию за несколько месяцев до начала спецоперации по защите Донбасса. Он добавил, что информация о поставках в РФ иранских баллистических ракет не является правдой.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал 27 октября фейками сообщения о применяемых Россией на Украине иранских беспилотниках. Кроме того, Небензя заявил, что действия западных делегаций по расследованию по беспилотникам, якобы поставляемым из Ирана в Россию, создают опасный прецедент для работы ООН.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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