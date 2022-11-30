Очередную волну аномального холода прогнозируют в Тюменской области

Жителей Тюменской области предупреждают об аномальном похолодании в начале декабря. Температура будет ниже климатической нормы на 10 и более градусов.

По данным Megatyumen.ru, в регионе в связи с морозами объявлено штормовое предупреждение. Волна холода ожидается 1 и 2 декабря.

На текущий момент температура воздуха в Тюмени составляет –17 градусов. К вечеру похолодает до –21 градуса, в ночь на 1 декабря столбики термометров опустятся до –23 градусов. В ночь на 2 декабря вероятно похолодание до –25 градусов.

На прошлой неделе в связи с морозами отменялись занятия для учеников младших классов, отмечает портал «Наш город».

Ранее об аномальном похолодании в ряде регионов РФ предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он также уточнил, что на юге России ожидаются усиление ветра и мокрый снег.