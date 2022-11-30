Сенатор Климов заявил о желании западных политиков «уладить дело с русскими»

Ряд политиков на Западе понимает, что предпринятый ими антироссийский блицкриг не удался, в связи с чем они начинают проявлять желание «уладить дело с русскими». Об этом написал 30 ноября в своем Telegram-канале глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.

По словам сенатора, он имел возможность наблюдать такие тенденции после недавних встреч с представителями «наиболее адекватной части» западного политического сообщества, которая «не страдает пещерной русофобией и разделяет общепринятые традиционные ценности».

«Такая точка зрения всё более характерна в кругах рационально мыслящих представителей правящих кругов за океаном. Они уже осознали провал антироссийского блицкрига и опасность сплочения за пределами США сил, не желающих более американской гегемонии в мире. Они видят реальный раскол не только внутри НАТО, но и внутри высших кругов США, не говоря о простых американцах», — отметил политик.

По его словам, этим силам хотелось бы как-то «уладить дело с русскими» не теряя лица и остатков былого авторитета «мирового жандарма».

Климов указал на то, что такие повороты в политических кругах ощущают уже и в Киеве. И принятые в этом смысле решения, считает сенатор, будут смертельными для «нынешнего режима комедианта Зеленского», который «в агонии готов плодить жуткие антироссийские провокации на ежедневной основе».

29 ноября постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов иронично заявил, что европейские страны добились «большого достижения», когда лишились России как крупнейшего поставщика электроэнергии, чтобы получить возможность покупать американский сжиженный природный газ (СПГ) по гораздо более высокой цене. Таким образом он прокомментировал слова главы Международного энергетического агентства Фатиха Бирола, что якобы Россия навсегда потеряла Европу как своего крупнейшего энергетического клиента.

В тот же день экс-министр финансов, бывший председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен отметил, что канцлер Германии Олаф Шольц и представители других стран Европы должны были призвать Вашингтон учитывать интересы Москвы перед началом специальной военной операции (СВО) РФ по защите Донбасса. Он также отметил, что сегодня многие западные политики считают это ошибкой.

20 ноября американский политолог Джон Миршаймер возложил вину за конфликт на Украине на Вашингтон, объяснив это тем, что Россию попытались загнать в угол путем расширения НАТО.

При этом днем ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что НАТО не ищет конфликта с Россией, но помогать Украине продолжит. Он также отметил, что исход конфликта на Украине будет одним из определяющих факторов в сфере безопасности в мире в XXI веке.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля в связи с обострением ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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