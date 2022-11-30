Два человека пострадали в массовом ДТП с грузовиком в Орловской области

Грузовой автомобиль столкнулся с четырьмя легковушками на трассе в Орловской области. Два человека получили травмы.

Инцидент произошел 29 ноября на дороге Орел — Ефремов. Водитель автомобиля ВАЗ-2114 совершил вынужденную остановку в связи с поломкой. Для оказания помощи к нему подъехали водители на автомобилях Daewoo Nexia и Mazda 3, автомобилисты осуществляли ремонт транспортного средства на проезжей части. Спустя 40 минут водитель автомобиля Chevrolet Niva, двигавшийся со стороны Орла в поселок Залегощь, для разъезда с встречным автомобилем остановился за Daewoo Nexia. В результате следовавший за ним «КамАЗ» совершил наезд на все легковые машины, пишет InfoOrel.ru.

Травмы получили водители Mazda 3 и Daewoo. Медицинскую помощь им оказали на месте.

Всего за сутки в Орловской области зарегистрировано 12 аварий, в трех ДТП пострадали четыре человека.