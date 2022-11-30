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Пожар вспыхнул на угольной шахте в Макеевке в ДНР на глубине 750 м

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Рано утром в среду, 30 ноября, на угольной шахте в Макеевке произошел пожар на глубине 750 м. Под землей находились семь человек, шесть из них эвакуированы. Об этом сообщили в МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР).

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Один из горняков остался на месте «для поддержания жизнеобеспечения». Пожарные установили, что произошло возгорание элементов крепи.

В «Донецком агентстве новостей» уточнили, что пожар произошел в восточной конвейерной магистрали, ликвидация огня продолжается. Для тушения задействованы 11 единиц техники и 50 спасателей.

4 октября сообщалось о пожаре в шахте «Ерунаковская-8» в Кемеровской области. Возгорание возникло в вентиляционном штреке шахты, его локализовали. Загорелся, по предварительной информации, химический реагент.

В шахте находилось 243 человека. Все они были выведены на поверхность.

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