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«Авито» и «Лиза Алерт» представили цифровую платформу для помощи в поиске людей

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Компания «Авито» и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» объявили о запуске цифровой платформы, которая поможет привлечь больше людей к поисково-спасательным работам, организовать помощь добровольцам. О новой технологической разработке представители Авито и «ЛизаАлерт» рассказали на совместной пресс-конференции в рамках VIII межрегионального форума добровольческого поисково-спасательного объединения.

Основной элемент цифровой платформы — географическая карта с интерактивной привязкой к активным поискам «ЛизаАлерт». Как рассказал заместитель генерального директора «Авито» Иван Гуз, каждый пользователь портала сможет увидеть на карте, какие работы ведет отряд в каждой конкретной местности, и какая помощь ему требуется. Те, кто хотел бы оказать отряду помощь в поисках пропавших людей, смогут присоединиться к добровольцам или оказать им любую доступную поддержку — например, предоставить в пользование необходимое оборудование, перевести средства на его приобретение или предоставить поисковикам ночлег на время работ.

Председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев сообщил, что сотрудничество «Авито» с поисковиками имеет достаточно давнюю историю. Каждый поиск — это много сил, средств, использование сложного оборудования. «Авито» дает возможность посетителям своей платформы оказывать помощь в этой важной работе«, — подчеркнул Иван Сергеев.

По словам Ивана Гуза, «Авито» и «ЛизаАлерт» продолжат развивать отношения, начавшиеся с предоставления поисковикам жилья силами «Авито Недвижимости», и дальше, и планируют активнее вовлекать пользователей платформы. Среди аудитории «Авито» идея помощи социально значимым проектам пользуется популярностью.

«Большую часть наших пользователей отличает высокая социальная вовлеченность. Предложить им возможность принять участие в помощи отряду "ЛизаАлерт" стало задачей нашего сотрудничества. Мы верим, что в результате объединенных усилий меньше людей будет попадать в сложные ситуации, а результат успешных поисков составлять 10 из 10», — заявил он.

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