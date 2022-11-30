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В США создадут рабочую группу для восстановления энергосистемы Украины

The New York Times: в США создадут рабочую группу для восстановления энергосистемы Украины
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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В США сформируют рабочую группу, которая будет направлена на Украину для восстановления энергетической инфраструктуры страны. Об этом 29 ноября сообщила газета The New York Times.

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В состав группы войдут специалисты стран G7 и их ближайшие союзники, которые уже в декабре встретятся в Париже. Предполагается, что участники будут работать по примеру апрельской контактной группы, которая занималась координацией военной помощи Киеву.

Организация займется ремонтом энергооборудования, а также обеспечением защиты электростанций и энергосетей.

Накануне стало известно, что власти США намерены выделить $53 млн для закупки оборудования для украинских энергосетей. Отмечалось, что в рамках помощи Киеву будут переданы распределительные трансформаторы, автоматические выключатели и разрядники для защиты от перенапряжений среди прочего оборудования.

Ранее, 29 ноября, глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий рассказал о том, что в результате массированных ракетных ударов на Украине были повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции.

До этого, 24 ноября, президент Украины Владимир Зеленский попросил Запад предоставить Киеву дизель и газ для компенсации дефицита электроэнергии в стране. В тот же день он заявил, что почти все регионы на территории страны продолжают испытывать серьезные проблемы с электроснабжением. Также, по его словам, 15 регионов испытывают проблемы с водоснабжением.

15 ноября Вооруженные силы России нанесли очередной массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. По данным украинских СМИ, это был самый масштабный единовременный ракетный удар по целям в стране с начала российской специальной военной операции.

Через три дня, 18 ноября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергосистемы страны выведена из строя.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины с 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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