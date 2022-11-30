В фестивале RuCode 6.0 приняли участие более 4 тыс. программистов

В России подведены итоги VI Всероссийского учебного фестиваля по искусственному интеллекту (ИИ) и программированию RuCode 6.0. В финале соревнований прошли чемпионаты по искусственному интеллекту и алгоритмическому программированию. Как сообщает 30 ноября пресс-служба центра развития ИТ-образования Московского физико-технического института (МФТИ), обучение в рамках фестиваля прошли более 4 тыс. начинающих и опытных программистов из 82 регионов РФ и 29 стран мира.

«На чемпионатах RuCode 6.0 программисты решали такие задачи, как определение подхода для исправления ошибок в тексте и определение цвета автомобиля. Многие из ребят смогли проявить себя не только в дистанционном формате, но и на очных площадках фестиваля во Владивостоке, Екатеринбурге, Ижевске, Иркутске, Нижнем Новгороде, Петрозаводске, Перми, Тюмени, Москве, Томске, Волжском», — подчеркнул руководитель тренерского штаба сборной РФ по информатике, директор центра развития ИТ-образования МФТИ Алексей Малеев.

Совместно с организаторами участников поддерживали компания «Яндекс», «Сбер» и госкорпорация «Росатом», представители которых выступили на церемонии закрытия RuCode 6.0.

RuCode Festival, проходящий при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, каждый раз привлекает внимание нескольких тысяч специалистов сферы ИТ, желающих пройти интенсивное обучение во время фестиваля и проявить свои таланты на чемпионатах. На этот раз призерами и победителями фестиваля стали специалисты из Москвы, Московской области, Тюмени, Иркутска, Карелии, Волгодонска и других регионов России. Среди них и команда школьников 2010 года рождения, занявшая призовое место в чемпионате по алгоритмическому программированию.

24 ноября президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить на предстоящие 10 лет массовое внедрение ИИ во все сферы, в том числе на вредных производствах. По мнению российского лидера, следствием внедрения искусственного интеллекта и роботизации становится не рост безработицы, а появление новых более творческих, содержательных и интересных профессий, высококвалифицированных рабочих мест.