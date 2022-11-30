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В ЛДПР предложили привязать ОСАГО к водителю

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Депутаты ЛДПР планируют в текущем году внести в Госдуму законопроект о привязке полиса ОСАГО к водителю и отмене коэффициента износа при выплатах по «автогражданке». Об этом 30 ноября сообщил зампред фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов, пишет «Газета.Ru».

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Главное новшество, которое предлагают депутаты, — предоставить автовладельцам самостоятельно решать, привязывать ли им полис ОСАГО к своей машине или к водителю в зависимости от конкретной ситуации или экономической выгоды.

«Например, в семье несколько автомобилей и один водитель. Зачем ему оформлять ОСАГО на каждый автомобиль, если он может оформить полис на себя? И наоборот — когда один автомобиль и много членов семьи, которые на нем ездят. В соседних странах, например, действует ОСАГО, привязанное к водителю», — сообщил Нилов.

По словам парламентария, будет подготовлен и законопроект об исключении коэффициента износа при компенсации в рамках ОСАГО. Из-за него владельцы старых машин получают мизерные компенсации. Страховщики это объясняют тем, что детали на этих машинах подверглись большому износу, при этом страховой бизнес не учитывает тот факт, что владельцы таких машин платят не меньшие суммы за страховки, чем собственники новых авто.

Закон об ОСАГО переписан под страховщиков и не учитывает интересы водителей. Страховые компании выискивают способы, чтобы не выплачивать компенсации за ДТП, постоянно пытаются не признавать аварии страховыми случаями, чтобы сэкономить, подчеркнул парламентарий.

«Страховые компании постоянно скулят, заявляя о нерентабельности работы, но при этом не уходят с рынка. Если вы скулите — уходите. Останутся две-три крупные компании, которые будут заниматься этой сферой. Остальные пусть прекращают предлагать свои услуги, даже порядка будет больше», — заявил зампред ЛДПР.

25 ноября стало известно, что водители в России смогут покупать полис обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) с расширением на Белоруссию. Как отметил глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев, такая возможность может появиться уже с января 2023 года. По словам специалиста, данный проект проводится совместно с Белоруссией, поэтому никаких соревнований по цене между российскими и белорусскими страховщиками возникнуть не должно. По словам Евгения Уфимцева, определяющим будет то, что такой полис ОСАГО может купить житель каждой из двух стран. Евгений Уфимцев добавил, что россияне будут покупать полис с расширением на Белоруссию, а та сторона будет приобретать полис с расширением на Россию. Тарифы пока не объявлены.

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