Кубок по хоккею на валенках проведут в Ижевске

В Ижевске состоится школьный Кубок по хоккею на валенках. Он станет последним этапом проекта «Школьное хоккейное троеборье».

Принять участие в турнире могут команды школьников с 5 по 11 класс, а также команды взрослых, состоящие из родителей учеников, педагогов и других сотрудников школ.

Каждая команда будет состоять из восьми человек: одной девочки, двух учеников 5–7-х классов, двух учеников 8–10-х классов и одного одиннадцатиклассника. Необходимо иметь двух запасных игроков из 8–10-х классов.

Турнир пройдет в два этапа. Сначала состоятся районные игры, а в финале между победителями разыграют кубок, пишет ИА «Сусанин».