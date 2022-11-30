Заболеваемость гепатитом С в Башкирии подскочила в 5 раз с начала года

В Башкирии резко выросло количество заболевших гепатитом С. С начала года их стало больше в 5 раз, сообщает республиканское управление Роспотребнадзора.

За первые семь месяцев года гепатит С выявили у 10 жителей, в то время как за тот же период 2021 года в республике было всего два больных с подобным диагнозом.

ИА «МедиаКорСеть» пишет, что, несмотря на активный рост заболеваемости, показатели Башкирии не столь пугающие по сравнению с другими регионами Приволжского федерального округа.

Так, если у Башкирии показатель заболеваемости равен 0,25 случая на 100 тыс. человек, то в Удмуртии этот показатель равен 0,53. А Татарстан по количеству заболеваний почти в 2 раза превзошел Башкирию.

В октябре сообщалось, что в 2023 году в России появится экспресс-система для диагностики гепатита. Разработку наборов реагентов для быстрого выявления ДНК вируса гепатита B и РНК вируса гепатита С ведут специалисты Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.