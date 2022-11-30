В Лефортовском тоннеле затруднено движение из-за массового ДТП

В Лефортовском тоннеле на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) столкнулись несколько автомобилей. Как сообщает 30 ноября Telegram-канал столичного департамента транспорта, на месте ДТП работают оперативные службы.

Из-за аварии движение в тоннеле затруднено: заняты две полосы движения из трех. Количество участников ДТП и его обстоятельства не уточняются.

Автомобилистов предупредили, что при возможности следует объезжать данный участок дороги.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

29 ноября сообщалось, что на Лобненской улице на севере Москвы произошло ДТП с участием четырех транспортных средств, включая автомобиль скорой помощи. После столкновения скорая перевернулась. Пострадал фельдшер скорой помощи. Его госпитализировали с переломом плеча.