Кадыров раскритиковал папу римского за слова о жестокости чеченцев

Глава Чечни Рамзан Кадыров 30 ноября раскритиковал слова папы римского Франциска о жестокости чеченцев.

«Я бы мог назло напомнить про инквизицию, крестовые походы <...>, но лучше расскажу про то, чем руководствуется каждый чеченец, будь то на войне или в мирной жизни. Это Ислам», — отметил Кадыров в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что чеченцы перед боем всегда предлагают мир. Папе римскому, по словам Кадырова, стыдно не знать про отношение мусульман к противнику.

«И как определить на глаз в сводном отряде национальность российского военнослужащего, если в нашей стране проживает более 190 народов?» — задался вопросом глава Чечни.

По его мнению, папа римский стал «жертвой пропаганды и настойчивости иностранных СМИ».

Ранее понтифик в интервью американским СМИ назвал чеченцев и бурятов «самой жестокой частью российских войск на Украине».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что заявление демонстрирует не просто русофобию, но и запредельное извращение истины.

В своем комментарии она напомнила, что два десятка лет назад звучали слова, что славяне «мучают народы Кавказа». Теперь звучат обратные заявления, обратила внимание дипломат.

Глава Буддийской традиционной сангхи России XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев со свой стороны назвал недобрыми слова папы римского.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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