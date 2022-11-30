Колумбийский футболист Баланта умер в возрасте 22 лет

В колумбийской федерации футбола 29 ноября сообщили о смерти полузащитника «Атлетико Тукуман» Андреса Баланта. Он ушел из жизни в возрасте 22 лет.

«Мы всегда будем с гордостью помнить о большом вкладе полузащитника в колумбийский футбол и национальные сборные Колумбии. Покойся с миром», — говорится в сообщении федерации.

По данным американского спортивного телеканала ESPN, футболист во время тренировки своей команды потерял сознание, после чего был доставлен в больницу, где и скончался. Отмечается, что медики пытались его реанимировать в течение более 40 минут.

Официальная причина смерти неизвестна. По данным СМИ, вероятно, он умер от сердечного приступа.

Баланта выступал за «Атлетико Тукуман» с июня 2022 года на правах аренды. Права на игрока принадлежат колумбийскому клубу «Депортиво Кали», воспитанником которого он и являлся. За время спортивной карьеры также входил в состав молодежной сборной Колумбии.