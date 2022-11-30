Более 30 приемных семей создали за год для пожилых людей в Оренбуржье

В Оренбургской области в 2022 году для пожилых людей и инвалидов создали 33 приемные семьи. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Демография».

По словам регионального министра социального развития Елены Сладковой, которые приводит «Урал56.Ру», оренбуржцы стали активно усыновлять и удочерять инвалидов и одиноких пенсионеров. Министр считает, что этому в некоторой степени поспособствовало увеличение денежного содержания.

Так, если раньше размер ежемесячной выплаты составлял 4 тыс. рублей, то сейчас он от 5 тыс. до 9 тыс. рублей. Это зависит от того, какая группа инвалидности у «приемного» и какой возраст — младше 80 лет или старше.

К данному моменту в Оренбургской области было создано 75 приемных семей. Но действует только 58, потому что некоторые пенсионеры умерли.

Средний возраст приемных пенсионеров составляет 75 лет. Власти считают создание таких семей серьезной альтернативой социальному обслуживанию.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области перевыполнили план по переселению людей из аварийного жилья. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». С начала года в новые квартиры переехали 1930 человек, которые проживали на 38,5 тыс. аварийных метрах. Это 128% от целевого показателя 2022 года.