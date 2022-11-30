Штормовое предупреждение объявили в Крыму из-за сильного ветра

Сильный ветер ожидается на территории Крыма в ближайшие два дня. МЧС объявило штормовое предупреждение.

Согласно прогнозам, 30 ноября и 1 декабря скорость порывов ветра будет достигать 17–22 м/с. Об этом сообщает ИА «Крыминформ». Местным жителям рекомендуют соблюдать осторожность при выходе на улицу, а также обходить стороной деревья и шаткие конструкции. Кроме того, не следует выходить в море из-за шторма.

По данным Минтранса, с 29 по 30 ноября не осуществляются перевозки по Керченской паромной переправе. Высота волн составляет до 120 см.

Днем ранее штормовое предупреждение объявили в Новосибирске в связи с сильными морозами. Из-за аномального похолодания были отменены занятия в школах, в рейсы не вышли автобусы в шести районах области.