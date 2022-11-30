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Совфед потребует от Киева прекратить любые атаки на Запорожскую АЭС

Совфед в среду рассмотрит проект обращения с требованием к Украине прекратить любые атаки на ЗАЭС
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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Совет Федерации намерен потребовать от Украины прекращения обстрелов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Это следует из проекта обращения верхней палаты парламента, который планируется принять на заседании в среду, 30 ноября.

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«Совет Федерации требует от военного и политического руководства Украины немедленного прекращения любых атак на Запорожскую АЭС и связанную с ней инфраструктуру», — говорится в тексте, который есть в распоряжении ТАСС.

В проекте также содержится призыв к парламентам стран мира и межпарламентским организациям осудить политику Киева и также потребовать прекратить агрессивные действия, угрожающие безопасности ЗАЭС.

В Совфеде подчеркивают, что действия Украины в отношении станции невозможно охарактеризовать «иначе как ядерный терроризм, несущий разрушения и смерть».

Ранее, 25 ноября, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Москва ведет диалог с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по вопросам о международном мониторинге соблюдения договоренностей по защитной зоне у ЗАЭС.

Также 21 ноября в Кремле призвали страны Запада повлиять на Украину для прекращения обстрелов ЗАЭС. За день до этого советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что украинские боевики нанесли 15 ударов по территории Запорожской АЭС.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В Москве подчеркивали, что уход российских военных, охраняющих объект, может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций. ЗАЭС перешла в собственность РФ после воссоединения Запорожской области с Россией по итогам референдума.

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