Между украинскими военнослужащими и польскими наемниками растет недовольство, конфликты нередко заканчиваются драками или перестрелками. Об этом 30 ноября в своем Telegram-канале сообщил офицер второго корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

По его словам, несмотря на условно равные условия несения службы, польские наемники имеют ряд привилегий. Кроме того, они относятся к украинским сослуживцам как к людям второго сорта.

«Помимо установленного денежного довольствия, поляки получают дополнительные финансы в виде донатов [donation]. Также от западных меценатов им поступает большое количество экипировки и спецсредств, а украинцы закупают всё за собственные средства. Поляки в общении проявляют высокомерие и относятся к украинцам как людям второго сорта», — написал Марочко.

Он отметил, что эти и ряд других факторов вызывают недовольство среди украинцев, и такие конфликты нередко заканчиваются драками или перестрелками с поляками.

Накануне, 29 ноября, Марочко сообщил о больших потерях среди польских наемников на Украине в районе городов Кременная, Лисичанск, Сватово и на других участках фронта. Он также указал на слова польских чиновников, которые уже заявляют о нехватке мест для захоронения погибших солдат.

За день до этого СМИ сообщали, что в польском городе Ольштын организуют кладбище для захоронения погибших на Украине наемников, которое будет устроено по так называемому американскому типу, когда на зеленом газоне устанавливают одинаковые надгробья.

26 ноября командир подразделения спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) под населенными пунктами Сватово и Кременная в ЛНР почти полностью состоят из иностранных наемников.

По его словам, большинство иностранных наемников в рядах ВСУ — это поляки, выдающие себя за добровольцев, но на деле являющиеся кадровыми военными Вооруженных сил Польши.

В начале ноября в Минобороны РФ сообщили, что российские разведчики уничтожили отряд польских наемников. Военные захватили оружие иностранного производства в качестве трофеев.

Еще в июне официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков отмечал, что основной поток иностранных наемников шел на Украину из Польши, Канады и США.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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