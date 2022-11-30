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В Австралии вертолет врезался в крышу жилого дома

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Фото: ABC News
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Вертолет врезался в крышу жилого дома в городе Мельбурн на юго-востоке Австралии, пострадал пилот. Об этом сообщил 30 ноября американский телеканал ABC.

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Инцидент произошел в среду в районе Ментон. По данным телеканала, в момент падения вертолета на кровлю в доме никого не было. Выбраться пилот смог только с помощью прибывших спасателей. Для этого был задействован подъемный кран.

Отмечается, что он был единственным человеком на воздушном судне. Он получил травмы нижней части тела, однако его состояние оценивается как стабильное. Пострадавший госпитализирован.

Также сообщается, что пилот является студентом, он совершал самостоятельный тренировочный полет из близлежащего аэропорта Мураббин в рамках подготовки к получению лицензии. В момент столкновения курсант выполнял маневр ухода на второй круг. По некоторым данным ему 47 лет.

По факту произошедшего начато расследование. Причины ЧП устанавливаются.

27 ноября вертолет потерпел крушение на восточном побережье Южной Кореи. Авария произошла неподалеку от буддийского храма в округе Янъян. После падения вертолет загорелся. Пять человек погибли.

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