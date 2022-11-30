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Власти Оренбурга отказались от фейерверков на Новый год

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Власти Оренбурга изменили концепцию празднования Нового года и отказались от фейерверков. Торжественных открытий елок тоже проводить не будут. Но в городской администрации обещают создать для горожан праздничную атмосферу.

По словам главы города Сергея Салмина, которые приводит 56orb.ru, власти считают неуместным проводить масштабные гулянья, когда продолжается СВО.

Однако Новый год все ждут, особенно дети, поэтому полностью отказываться от праздника не стоит. Так, в Оренбурге появятся места, можно будет погулять и активно провести время с семьей в новогодние каникулы, сказал Салмин.

На центральной площади построят новогодний городок с катком и фудкортом, установят 25-метровую елку. В сквере у Дома советов установят арт-объекты, новогоднюю елку, ледовый лабиринт, а деревья украсят световой иллюминацией.

Елки появятся в парках и скверах, вдоль магистральных улиц, во дворах жилых домов. Праздничное оформление завершат к 20 декабря, пишет РИА «Оренбуржье».

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