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США намерены добиться укрепления позиций Украины перед переговорами с РФ

Кирби: США будут добиваться укрепления позиций Украины перед переговорами с РФ
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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Украина должна начать переговоры с Россией, заняв позицию силы. Такой цели планируют добиться в США, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в беседе с телеканалом NBC 30 ноября.

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Однако, отметил он, Вашингтон не будет заставлять и «подталкивать» украинского президента Владимира Зеленского к началу переговоров. Целью США сейчас является обеспечение поддержки вооруженных сил для помощи стране в достижении успехов на поле боя, пояснил Кирби.

«Так что, когда он (Зеленский. — Ред.) будет способен и готов сесть за стол переговоров, он сможет вести их с позиции силы. Именно на этом мы и намерены сосредоточиться», — резюмировал он.

Накануне в Белом доме заявили, что США не оказывают давления на Украину для принуждения к переговорам с российской стороной.

10 ноября глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон ждет от Москвы сигналов о готовности к переговорам по Украине. Между тем бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор подчеркнул, что американские и украинские власти договорились создать видимость желания Киева вступить в мирные переговоры с Россией.

Россия не раз отмечала свою открытость к диалогу с Киевом, который сам же отказался от переговоров, закрепив отказ законодательно.

26 октября президент РФ Владимир Путин назвал Украину инструментом внешней политики США. Глава государства также указал на потерю суверенитета этой страны.

Тогда же спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что Украина потеряла способность существовать в дальнейшем как полноценное государство. По его словам, страна стала колонией США, а приказы Киеву отдаются из Вашингтона.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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