Занятия в школах Челябинской области отменили из-за морозов

В Карталинском районе Челябинской области отменены занятия в школах. В учебных заведениях районного центра отменяются занятия первой смены с 1 по 9 класс Занятия в школах во вторую смену не состоятся для учеников с 1 по 4 класс. Сельские школы могут принимать решение самостоятельно.

ИА «Ура.ру» пишет, что утром 30 ноября температура воздуха понижалась до –27 градусов. Завтра, по прогнозам синоптиков, станет немного теплее: утром столбики термометров покажут –18 градусов.

Во вторник, 29 ноября, уроки были отменены в первую смену во всех школах Челябинской области. В Челябинске разрешили не учиться школьникам с 1 по 4 класс первой и второй смены.

Ранее, 30 ноября, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала сезона. На границе с Владимирской областью метеостанция зафиксировала значение –17,5 градуса.